« dette cachée » et succession : Les confidences de Mamadou Faye, président sortant de la Cour des comptes

Le président sortant de la Cour des comptes, Mamadou Faye, dresse un bilan positif de ses huit années à la tête de cette institution.

Dans un entretien accordé au journal L’Observateur, il souligne les avancées significatives en termes de performance et de reconnaissance internationale. « La Cour des comptes d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui. Beaucoup de changements ont été faits pour le bon fonctionnement de la Cour et renforcer son efficacité. »

Interrogé sur l’affaire de la « dette cachée », le magistrat financier a préféré maintenir une réserve institutionnelle, renvoyant les journalistes à la rigueur technique du rapport produit par son institution.

« Vous ne verrez pas, dans une page du rapport où c’est mentionné dette cachée », a-t-il déclaré, expliquant que la Cour s’est strictement tenue à ses méthodes de calcul habituelles basées sur les normes en vigueur, sans souhaiter alimenter la polémique politique.

Concernant la passation de pouvoir, Mamadou Faye confirme que le rapport général 2024 est finalisé et transmis, attendant désormais sa remise officielle.

S’exprimant sur son successeur, Abdoul Madjid Guèye, il affiche sa confiance : « Mon successeur a toutes les qualités requises pour occuper ce poste. Il a l’ancienneté, il a les compétences et le professionnalisme pour vraiment remplir ses fonctions. Et faire avancer cette Cour plus que je ne l’ai fait. »