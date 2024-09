Interdit de sortir du pays : Manar Sall déverse sa colère sur Ousmane Sonko

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Depuis quelques temps, des interdictions de sortie du territoire ont été imposées à certains responsables du régime sortant. Une situation qui provoque colère et la peur chez la plupart des personnes concernées dont précisément Manar Sall.

Après Lat Diop et Abdoulaye Saydou Sow, c’est autour du directeur général de Petrosen , Manar Sall de lancer un coup de gueule. En effet , ce dernier a été interdit de sortir du pays comme l’a fait le régime pour d’autres personnalités politiques du régime sortant.

D’après Abdoulaye Seydou Sow «Je me suis rendu compte que je suis sur la liste des Otages de Sonko, puisque je me suis vu interdit de sortir du territoire ce mercredi 10 septembre sans avoir reçu une quelconque notification d’une enquête en cours ou d’un quelconque audit concernant ma gestion de la société nationale. Dois-je comprendre que le fait d’avoir accepté de servir mon pays sous l’ancien régime est un crime ou que la présomption d’innocence n’existe plus au Sénégal», a-t-il déclaré.

A en croire Manar Sall, je pense que c’est une erreur que de croire que tous les sénégalais sont des peureux, pour être moins vulgaires que certains, et quelqu’un qui a quelque chose à se reprocher ne va pas créer une société. «Je pus assurer le TPOS que je suis prêt à répondre à toutes ses questions et à aller en prison si j’ai commis des indélicatesses. Tous les sénégalais ne sont pas des criminels et bien avant lui, il y a eu des patriotes. Je demande à être convoqué et entendu dans les meilleurs délais afin de reprendre une vie normale et aller à la rencontre de mes partenaires. Pour votre information, je n’ai pas 1 m² ni sur le littoral, ni sur Mbour 4, ni sur la bande des filaos. . J’ai servi mon pays sans frigo bar, ni machine à café et en arrivant tous les jours le premier à mon bureau», ajoute-t-il.

La cour des comptes qui nous a audité en 2023, à demandé à l’autorité de nous soutenir plus», se félicite t-il. «Suite à ma passation de service (le 26 juin), j’ai créé une société et demandé une licence auprès du Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines puisque. Je ne connais que le pétrole et j’ai été dans 2 grands groupes pétroliers (ExxonMobil alors numéro 1 mondial et OLA). J’ai été expatrié pendant 20 ans et basé en France, Belgique, États-Unis, DR Congo, Côte d’Ivoire, Monaco, Maroc, Dubai», conclut-il.