Interdit de sortir du Sénégal: Abdoulaye Seydou Sow confirme.

Abdoulaye Seydou Sow confirme l’information selon laquelle, il a été interdit de sortir du territoire sénégalais. Alors qu’il devait se rendre au Burundi pour le match du Sénégal, l’ancien ministre se dit surpris par cette mesure. Il a fait une déclaration ce lundi face à la presse.

Face à la presse, l’ancien ministre Abdoulaye Seydou Sow est sous une polémiques depuis quelques jours. EN effet, selon les informations, il a été interdit de sortir du territoire.

Sur ce, il , n’a pas caché sa colère car il soutient qu’il restera « debout et droit » dans le « combat » qu’il compte mener au Sénégal.

« On peut me manquer de respect, on peut essayer de m’humilier, on peut essayer de toucher ma dignité, mais ils ne toucheront jamais mon honneur, mon engagement au service du pays« , prévient Abdoulaye Seydou SOW.