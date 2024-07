Interpellé avec 254 plaquettes de « KUSH »: Un chauffeur condamné à 3 ans de prison ferme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Siaka C., un chauffeur, né en 1987, a écopé de trois ans de détention pour offre ou cession de drogue. Les limiers du commissariat de Grand-Dakar avaient saisi sur lui 254 plaquettes de kush.

Siaka C. a été repéré aux abords de la maison du parti socialiste à Colobane où il se rendait pour écouler sa drogue. Lorsque les limiers du commissariat de Grand-Dakar ont effectué une descente sur les lieux, ils l’ont interpellé avec 254 plaquettes de kush.

La perquisition de sa chambre, sise à Grand-Dakar, s’est soldée par la découverte d’un lot de sachets servant à conditionner le stupéfiant. Les flics ont également surpris trois voisins du dealer en train de fumer du chanvre indien dans une autre chambre. Mais, personne n’a voulu reconnaître la paternité des deux cornets de l’herbe illicite saisis.

Déféré au parquet le 10 juillet dernier, Siaka a été placé sous mandat de dépôt pour offre ou cession de drogue. Ses trois coaccusés, Mamour N., Maguette D. et Ady M., ont été inculpés pour détention et usage de drogue, puis mis en liberté provisoire. Jugé en l’absence de ces derniers devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, Siaka a nié être un dealer. Marié et père de trois enfants, le trentenaire a argué qu’il est conducteur de tiak-tiak. C’est un client qui l’avait pris en course au rond-point Zac Mbao pour se rendre à Colobane. Malheureusement, dit-il, ce dernier a abandonné le sachet contenant les 254 plaquettes sur son scooter quand il a vu les policiers. Un argument qui n’a pas emporté la conviction du parquet

. D’après lui, le prévenu a fait des aveux circonstanciés à l’enquête. Il a déclaré avoir acheté une quantité de 10.000 francs, avant de le conditionner. Il revend la plaquette à 250 francs l’unité. Sur ce, le substitut du procureur a requis deux ans ferme contre le prévenu. À la suite de l’avocat de la défense qui a plaidé l’acquittement, le juge a condamné le prévenu à trois ans d’emprisonnement ferme.

KADY FATY