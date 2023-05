Interview : Cyril Padé fait une recadrage de la Politique Sénégalaise  

Connu pour être un Mackyste à part entière, Cyril Padé est un militant de la démocratie qui préside le plus vaste réseau de cadres et d’experts dénommé « VISION MACKY 535 ». Ce dernier a été interviewé sur divers sujets Politiques, économiques entre autres .

1. Quelle appréciation faites vous de l’appel au dialogue lancé aux forces vives de la nation par le président Macky Sall ?

Cyril: Le Dialogue soutien la philosophie de la gouvernance inclusive chez le président Macky Sall. Son parti s’appelle *Alliance Pour la République* . Et sa coalition Benno Bokk Yakaar, » S’unir autour de l’espoir ».

Alliance et l’unité sont indissociables chez le président Macky Sall qui a réussi une alliance avec les socialistes du parti socialiste, de l’afp, des communistes du PIT et de la LD, de And Jëf, des libéraux issus du PDS, et d’autres sensibilités Panafricanistes avec qui il gouverne le pays aussi bien dans l’exécutif que dans le parlement. Qui peut dire le contraire? C’est la particularité de l’histoire de la seconde alternance. Ce nouvel appel intervient dans un contexte géopolitique mondial trop chargé avec les impacts négatifs de la COVID-19, de la guerre russo ukrainienne, les tensions politiques et sociales en Europe, aux États-Unis, en Amérique Latine, en Afrique (particulièrement au Mali, au Niger, au Burkina Faso au Soudan) et en Asie.

La guerre et le terrorisme menacent la paix mondiale. Il faut en prendre sérieusement conscience. Le président Macky Sall invite ainsi la classe politique en une coalition de raison pour construire un consensus fort à l’orée de l’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières pour en faire une bénédiction pour notre peuple. L’enjeu de cet appel au dialogue entre forces vives est à comprendre intelligemment ainsi. D’autant plus que s’opposer au Dialogue, c’est s’opposer au Sénégal de Tous pour Tous qui ne peut se réaliser que dans le cadre de la paix des braves. Le Sénégal de Tous pour Tous est le cri de ralliement à la cause de la patrie que le président Macky Sall ne cesse de prôner sincèrement.

2- Que répondez vous à ceux qui pensent que le président macky sall n’a pas droit à un autre mandat?

Le peuple réclame ce mandat en dehors du fait que la constitution issue des réformes référendaires de 2016 le lui permet. Il a droit à deux mandats successifs de 5 ans chacun. C’est l’esprit de la loi.

Le conseil constitutionnel saisi en son temps sur la réduction du mandat de transition de 7ans avait répondu qu’il était hors de la portée de la constitution. C’est pourquoi nous nous préparons à un grand congrès d’investiture de notre unique candidat pour 2024, le président Macky Sall qui est l’homme de la situation.

3- Comment la VM535 qui est une structure de hauts cadres et d’experts analyse t’elle la situation politique actuelle ?

Nous notons des avancées économiques et sociales extraordinaires avec un bilan fabuleux de réalisations dans tous les domaines. Le gouvernement de la seconde alternance a transformé structurellement le pays.

De nombreuses infrastructures industrielles, financières, universitaires, scolaires, sanitaires, routières et autoroutières sécuritaires et logistiques sont faites dans des délais très courts et qui autorisent et justifient l’entrée prochaine du Sénégal au sein des pays membres du BRICS. C’est dire que cette marche vers la Société de Richesse Équitablement Partagée SREP théorisée par l’un de nos imminents cadres est l’essence profonde et la finalité même du PSE.

4-Certains spécialistes et analystes pensent que même si le conseil constitutionnel valide sa candidature, qu’il n’a aucune chance de remporter les élections en 2024. Qu’en pensez-vous ?

Pourquoi donc avoir peur ou refuser sa candidature, si tant est leur conviction? Je voudrais vous assurer que la décision revient au peuple votant. Nous nous préparons de toutes nos forces et de toute notre conviction à convaincre les électeurs sénégalais par nos réalisations et les perspectives qu’offre notre programme scientifiquement élaboré, socialement faisable et financièrement viable. C’est qui désempare une certaine opposition qui croit à la violence pour accéder au pouvoir, voulant ainsi bafouer nos traditions démocratiques d’élections apaisées.

5.Comment la VM535 avec ses ingénieurs ses médecins ses experts ses juristes ses EXPERTS en communication ses administrateurs civils entre autres compte t’elle accompagner le président macky sall pour sa réélection?

Nos cadres et experts sont les plus convaincants sur tous les plateaux de radios et de télévisions, au niveau des réseaux sociaux et comptent parmi les meilleurs communicants du Sénégal et du monde dans leurs domaines respectifs de compétences.

Le président Macky Sall peut former un gouvernement compétent composé uniquement avec nos cadres et experts. C’est évident. Mais comme notre mentor, le président Macky Sall, nous sommes pour une gouvernance inclusive au service exclusif des sénégalaises et des sénégalais.

Aussi sommes nous persuadés que notre unique candidat, l’homme d’état, le rassembleur, le challenger des défis actuels et du futur, le président Macky Sall va reporter dès le premier tour l’élection présidentielle de 2024.