Invité de la Matinale Mamadou Kassé 17 Aout 2021 Fr

Les causes des inondations – A la forte quantité de pluie s’ajoutent l’absence de curage des caniveaux à l’approche de l’hiver, le comblement des regards par des ordures, la mise en place d’infrastructure dans des zones inondables et l’occupation des points bas par les populations. Pour analyser l’ampleur de ce dysfonctionnement, Elisabeth Diatta a reçu sur le plateau de la matinale de Rewmi Fm , Mamadou Kassé DG Sicap SA par ailleurs Urbaniste et Aménagiste.