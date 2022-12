Italie : Un Sénégalais arrêté pour trafic de drogue

Le personnel du commissariat de P.S. Barriera Milano, engagé dans un service de lutte contre le trafic de drogues, a contrôlé un Sénégalais qui refusait de fournir des informations détaillées sur sa position sur le territoire italien, en soutenant être un touriste de passage à Turin.

Après des recherches plus approfondies, il est ressorti que l’homme, un citoyen sénégalais de 48 ans, était probablement domicilié dans la rue Cherubini. Les agents, soupçonnant le Sénégalais au cours du contrôle, ont décidé de se rendre dans l’immeuble identifié et, à l’aide des clés dont l’homme était en possession, ont accédé à l’appartement.

À l’intérieur de la maison, les agents ont trouvé un sac en nylon thermo-scellé avec une dizaine de grammes de cocaïne à l’intérieur, une balance de précision et des substances de coupe. Cachée dans le placard, la somme de 8000 euros a été trouvée dans une valise dans la chambre 15.600 euros, probablement le produit de l’activité de vente illégale.

Compte tenu des faits, notre compatriote a été arrêté pour détention de drogues à des fins de trafic.

