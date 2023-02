Japon: Une mystérieuse sphère échouée sur une plage enflamme Internet

Ce mardi 21 février, une étrange sphère métallique s’est échouée sur une plage japonaise donnant sur l’océan Pacifique dans la préfecture de Shizuoka, au sud-ouest de Tokyo.

D’un diamètre de 1,5 mètre et de couleur beige avec des traces de rouilles à sa surface, elle ressemble à s’y méprendre à une grande bouée d’amarrage, bien que rien n’ait été pour l’instant confirmé. Cela n’a pas empêché les réseaux sociaux de s’enflammer, citant Dragon Ball et ses sphères magiques, ou encore Godzilla et la guerre des mondes !

Pour l’heure, de nombreux tests ont été effectués, révélant tout d’abord que la boule n’est pas une ancienne mine sur le point d’exploser, mais aussi qu’elle est… vide. Pas de mystérieux dispositif d’espionnage qui viendrait de la Chine ou la Corée du Nord, donc !

De quoi renforcer l’hypothèse d’une bouée qui se serait détachée de son point d’ancrage, encore plus étayée par le fait que des poignées se trouvent à sa surface, permettant à des bateaux de s’amarrer !