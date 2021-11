Jean Lou Blachier, Président GPF «Il nous faut un nouveau souffle francophone»

Jean Lou Blachier, président du groupement du patronat francophone, plaide pour un nouveau souffle, un souffle commun, dont le lien est la francophonie.

La nouvelle stratégie visant à développer une Francophonie plus économique semble augurer de nouvelles opportunités d’investissements pour tous les autres pays francophones du continent noir. Jean Lou Blachier, lors de son speech, a rappelé que le GPF a pour vocation d’être aux côtés des entreprises pour faciliter les échanges économiques dans cette formidable zone qui regroupe 88 pays et qui devrait faire du français, en 2050, une des langues les plus parlées dans le monde. « Pour ce deuxième salon du FIEF 2021, de nombreuses entreprises, de presque toutes les nations francophones sont représentées.

Et nous tendons également la main à des grands pays qui ne font pas partie de la francophonie, mais qui entretiennent des relations étroites avec les nations francophones. Et bien à ceux-là, je leur dis qu’ils seront les bienvenus pour exposer leurs innovations, leur savoir-faire et leur excellence manufacturière dans les différentes manifestations organisées par le GPF », a indiqué M. Blachier. Il a, par ailleurs, souligné que le Forum des entreprises francophones est filmé et retransmis en direct via la plateforme TEOOLA, permettant aux entrepreneurs des 88 pays de l’espace francophone, qui n’ont pu se déplacer, en raison des exigences sanitaires, de suivre la rencontre de Dakar.

Grâce aux potentiels de l’économie de la connaissance, de l’Intelligence artificielle et de la transition écologique, Blachier propose « d’unir nos valeurs communes de la francophonie pour bâtir une « route de la connaissance».

« En s’appuyant sur notre langue fédératrice, notre culture, nos écoles d’ingénieurs, notre recherche, nous pourrons ensemble faire de tous nos atouts un vecteur de prospérité inégalable », a-t-il rassuré.

Dans ce monde dominé par la communication et l’information immédiate, il est primordial, à son avis, « pour nos entreprises d’être en relation étroite afin de créer des richesses ».

« Face aux grandes puissances qui conquièrent chaque jour des marchés sur nos territoires, nous devons nous unir, faire de nos atouts une force internationale qui regorge de potentiel. Pour cela, il nous faut un nouveau souffle, un souffle commun, dont le lien est la francophonie », a-t-il plaidé.

Le clin d’œil à Mbougar Sarr

Il a jeté un clin d’œil à Mouhamed Mbougar Sarr honoré par le Prix Goncourt, pour son livre, « La plus secrète mémoire des hommes». « Le Groupement du Patronat Francophone est à vos côtés pour votre développement dans le monde de la francophonie », promet-il. « Venez avec nous, avec le GPF, nous réussirons le pari de la croissance et du développement économique grâce à notre identité commune : la francophonie. »

La Première Ministre Edith Cresson, a pour sa part indiqué, que la francophonie est un formidable espace économique basé sur le partenariat et la solidarité. « La zone francophone est fondée sur l’intensification des relations économiques et commerciales ainsi que la promotion d’une vision du monde entrepreneurial qui prend en compte les valeurs humanistes dans le respect des identités culturelles », confie-t-elle.

A signaler que le rendez-vous du prochain FIEF se tiendra en mars 2022 à Abou Dhabi et aux Jeux de la Francophonie en Août 2022 à Kinshasa.