JO : Les deux représentants africains en quarts de finale

La phase de groupes achevée mercredi, on connaît désormais les affiches des quarts de finale des Jeux Olympiques qui seront à suivre samedi. Et les deux représentants africains, la Côte d’Ivoire et l’Egypte, sont tombés sur du très lourd !

Les Ivoiriens U23 en découdront ainsi avec l’Espagne et son impressionnante armada (Pedri, Olmo, Asensio…). La Rojita a terminé 1ère du groupe C avec 5 points et invaincue. Mais les Espagnols ont moins écrasé la concurrence que ce qu’on pensait et l’Egypte les avait par exemple accrochés (0-0) lors du premier match. Les coéquipiers de Max-Alain Gradel, qui ont eux aussi terminé avec 5 points et invaincus, auront donc une carte à jouer, surtout qu’ils ont déjà tenu tête au Brésil (0-0) puis à l’Allemagne (1-1).

De son côté, l’Egypte se frottera justement au Brésil, qui a terminé en tête de son groupe avec 7 points. Là aussi, l’effectif est impressionnant sur le papier (Dani Alves, Richarlison, Bruno Guimaraes…), mais les Pharaons U23, qui s’appuient sur leur solidité défensive (un but encaissé en 3 matchs), ont eux aussi prouvé qu’ils peuvent tenir tête aux meilleurs.

Le programme des quarts de finale

Samedi 31 juillet (heure française, soit GMT +2) :

10h : Côte d’Ivoire – Espagne

11h : Japon – Nouvelle-Zélande

12h : Brésil – Egypte

13h : Corée du Sud – Mexique