JO Tokyo 2020 : Mbagnick Ndiaye, le Judoka éliminé

Le Judoka Mbagnick Ndiaye est éliminé cette nuit en huitième de finale de la catégorie +100kg. L’athlète de 27 ans compte retenir les leçons et se projeter pour les prochains jeux olympiques.

On l’annonçait hier, Mbagnick Ndiaye faisait face à un grand d’Europe qui l’a battu finalement par ippon. Suite à l’élimination des Jeux Olympiques qu’il découvre pour la première fois, le porte-drapeau a partagé un message sur Instagram.

« Me voilà à la fin d’une journée olympique avec une défaite pleine d’enseignement contre le Russe Bashaev ! Je tiens vraiment à vous remercier tous pour vos messages qui me font énormément plaisir. On va garder la tête haute , continuer le travail qui est loin d’être terminé et prendre la direction de Paris 2024. »

Notons que le russe Tamerlan Bashaev (25 ans) a battu aussi Teddy Riner en quart de finale. Le Français, double champion olympique ne réussira pas le triplé.

Battu lors des derniers championnats d’Afrique de judo à Dakar, en mai dernier, avec comme conséquence la perte de son titre de champion d’Afrique, Mbagnick Ndiaye rumine sa déception. Une contre-performance d’autant plus amère pour le tireur sénégalais (+100kg) qui a perdu son titre après une sanction infligée par les juges lors des demi-finales. Un revers amer si on sait que le champion sénégalais était la plus grande chance de médaille d’Or lors de ces 42es Championnats d’Afrique de judo qui se sont terminés avec zéro médaille d’Or côté sénégalais. Suffisant pour faire monter la pression sur ce colosse de 130 kilos qui va défier des «monstres» lors des Jeux Olympiques qu’il découvre pour la première fois.