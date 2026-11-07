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JOJ 2026 – Beach Wrestling : Babacar Mbaye démarre fort avec deux victoires dans la poule C

7 novembre 2026 Rewmi.com

Dans la catégorie des 60kg, le lutteur sénégalais Babacar Mbaye s’est adjugé la première place du groupe C après avoir remporté ses deux premiers combats.

C’est sans doute dans la discipline du beach wrestling que le Sénégal peut encore décrocher des médailles dans ces 4es JOJ d’été Dakar 2026. À la plage de Saly, Babacar Mbaye a démarré du bon pied. Logé dans la poule C en compagnie d’un lutteur géorgien, angolais et ukrainien, le lutteur sénégalais s’est d’abord défait du géorgien Davit Mdzevashli sur le score sans appel de 5-1.

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