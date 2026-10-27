Scandale à la Senelec: 187 milliards pour Akilee alors que Amco fait 2 fois moins cher ? La Senelec devient-elle une vache à lait ?

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Sénégalais, ouvrez les yeux sur ce qui se passe à la Senelec !

Le 23 octobre 2026, dans le dos des travailleurs, la Direction Générale et le Conseil d’Administration ont validé le retour d’AKILEE avec un contrat monstrueux de 187 MILLIARDS FCFA sur 10 ans pour des compteurs « intelligents ».

Les syndicats SUTELEC et SUDSTEN et la société civile sont en colère et menacent de porter plainte. Et ils ont raison.

C’est quoi l’histoire de AKILEE ?

Le DG d’Akilee, Amadou LY, était dans le cabinet Performances Consulting qui a audité la Senelec. Juste après l’audit, il démissionne et crée… Akilee pour vendre des compteurs à la Senelec qu’il vient d’auditer. Conflit d’intérêts ?

Premier contrat signé en 2019 sous Makhtar Cissé: jugé NON CONFORME par l’ARMP en 2020. Les syndicats avaient réussi à le faire résilier. Et voilà qu’en octobre 2026, on nous le ramène par la fenêtre avec un protocole transactionnel accéléré, sans appel d’offre, sans consensus !

PENDANT CE TEMPS, ON A DÉJÀ AMCO !

Le 31 décembre 2024, la Senelec a signé avec AMCO, une société où elle détient 49%, pour construire une usine de compteurs au Sénégal. Emplois sénégalais, technologie sénégalaise, autonomie.

– AMCO: 4,5 millions de compteurs sur 15 ans pour 138 milliards. Soit 30.000 FCFA le compteur.

– AKILEE: 2,7 millions de compteurs sur 10 ans pour 187 milliards. Soit plus de 68.000 FCFA le compteur !

Le double prix ! Pour le même travail ! À l’heure où le DG dit lui-même que la Senelec n’a même plus d’argent pour acheter du combustible pour nous fournir de l’électricité !

Et nos propres ingénieurs ? Ils sont capables de faire mieux qu’Akilee ! Ce sont eux qui ont fait la téléconduite du réseau, l’un des plus modernes d’Afrique. Ils ont déjà créé une solution qui permet au client de parler avec son compteur, de suivre sa conso. Mais on ne leur donne pas les moyens.

On nous prend pour qui ? On demande une prime PRAB 2025 aux agents, on leur dit qu’il n’y a pas d’argent. Mais on trouve 187 milliards pour un prestataire privé ?

Nous exigeons:

1. Une enquête parlementaire immédiate, que le DG s’explique !

2. L’union de tous les syndicats pour bloquer cette décision !

3. Que la société civile et tous les acteurs se lèvent contre ce pillage organisé !

La Senelec n’est pas une vache à lait pour des prestataires. C’est le bijou national de tous les Sénégalais. Si on ne la défend pas maintenant, qui le fera ?

Cheikh Mbacké Diouf,

Citoyen sénégalais