JOJ DAKAR 2026 : MATAR DIÈNE (PDT ICDS) APPELLE À L’UNION SACRÉE AUTOUR DU SÉNÉGAL

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À trois jours du coup d’envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le président du mouvement Initiative citoyenne pour le développement du Sénégal (ICDS), Matar Diène, félicite le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour son engagement en faveur de la réussite de cet événement historique. Il appelle les Sénégalais, toutes sensibilités politiques confondues, à une mobilisation patriotique et citoyenne.

Dans un communiqué rendu public le 28 octobre 2026, Matar Diène souligne que l’organisation des JOJ au Sénégal constitue une première historique pour le continent africain, mais aussi une responsabilité collective pour l’ensemble des citoyens.

Pour le président de l’ICDS, la réussite de cette manifestation sportive internationale ne saurait être revendiquée par un régime, un parti politique ou un individu. Elle doit plutôt consacrer « la victoire de toute la Nation sénégalaise », estime-t-il, invitant les Sénégalais à transcender leurs divergences politiques au nom de l’intérêt national.

Dans cette perspective, le mouvement ICDS annonce son engagement à mobiliser ses responsables, militants, sympathisants et cellules territoriales pour contribuer au succès des Jeux. Cette participation citoyenne devrait notamment se traduire par des actions de sensibilisation, de salubrité publique, d’accueil et de solidarité, ainsi que par la promotion des valeurs olympiques.

La jeunesse appelée à l’exemplarité

Matar Diène adresse un appel particulier à la jeunesse sénégalaise, qu’il invite à faire preuve de civisme, de discipline, de tolérance et de responsabilité tout au long de la compétition.

Il insiste également sur la nécessité de préserver les infrastructures, de respecter les consignes de sécurité et de maintenir les espaces publics propres, afin de donner aux visiteurs une image positive du Sénégal.

L’hospitalité légendaire du pays, symbolisée par la Téranga, doit, selon lui, se manifester pleinement durant cet événement, appelé à réunir des jeunes venus de différents horizons.

L’intérêt national au-dessus des clivages politiques

Le président de l’ICDS rappelle que les divergences politiques ne doivent pas faire obstacle à la défense de l’intérêt général. Il réaffirme, à ce titre, son soutien aux initiatives institutionnelles, sportives et citoyennes visant à garantir le succès des JOJ Dakar 2026.

Il invite enfin les mouvements citoyens, les associations de jeunesse, les organisations sportives et les autres forces vives de la Nation à prendre part à cette mobilisation collective.

« Les JOJ Dakar 2026 appartiennent à tous les Sénégalais », affirme Matar Diène, convaincu que la réussite de cet événement constituera une fierté nationale et un héritage pour les générations futures.

Son appel se résume en une exhortation : « Ensemble, faisons gagner le Sénégal ! »