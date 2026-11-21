JOJ Dakar 2026 : Matar Diène (Pdt ICDS) demande un audit technique et financier des investissements de la Ville de Dakar

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président du mouvement Initiative citoyenne pour le développement du Sénégal (ICDS), Matar Diène, a demandé, samedi, la publication d’un bilan exhaustif et la réalisation d’un audit technique et financier indépendant des investissements réalisés par la Ville de Dakar dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026.

Dans une déclaration rendue publique à Dakar, M. Diène réagit au bilan présenté le 20 novembre par le maire de Dakar, Abass Fall, faisant état de plus de 23 milliards de francs CFA mobilisés pour la contribution de la municipalité à l’organisation de cet événement sportif international.

Tout en saluant la réussite des JOJ, qu’il considère comme un événement historique pour le Sénégal et le continent africain, le responsable de l’ICDS estime que le bilan de l’organisation doit être distingué de l’évaluation de la gestion municipale et de l’utilisation des ressources publiques.

Il soulève notamment des interrogations sur l’état d’achèvement des 21 terrains synthétiques annoncés par le maire, affirmant que des informations relayées par la presse font état de certains ouvrages encore en travaux ou en phase de finition après la clôture des Jeux, le 13 novembre 2026.

Matar Diène estime que la municipalité devrait publier, pour chaque infrastructure, sa localisation, son coût, son taux d’avancement, sa date contractuelle de livraison, son procès-verbal de réception ainsi que les conditions de son exploitation et de sa maintenance.

Il considère également que la qualité des équipements sportifs ne saurait être appréciée uniquement à travers la pose de gazon synthétique, mais doit prendre en compte le drainage, l’éclairage, les vestiaires, les sanitaires et les dispositifs de sécurité.

Le président de l’ICDS s’interroge par ailleurs sur la planification et le suivi des travaux préparatoires aux JOJ, rappelant les préoccupations exprimées le 9 septembre dernier par le Premier ministre au sujet du rythme d’exécution des travaux de la place de l’Indépendance.

Il estime que la préparation de cet événement aurait nécessité des mécanismes renforcés de suivi des chantiers, notamment des calendriers prévisionnels, des objectifs périodiques d’exécution, des contrôles techniques indépendants et des dispositifs d’alerte en cas de retard.

Matar Diène évoque également la question de la coordination entre la Ville de Dakar, les communes concernées et les structures intervenant dans les travaux urbains, notamment l’ONAS, l’AGETIP et l’AGEROUTE.

Il estime qu’un cadre permanent de concertation entre ces différents acteurs aurait permis de mieux planifier les interventions et de limiter les risques de dégradation des ouvrages, de répétition des travaux et de surcoûts.

Le responsable de l’ICDS exprime aussi des réserves sur l’affectation d’un milliard de francs CFA au branding, sur une subvention de cinq milliards accordée par l’État, estimant que la pertinence et les retombées durables de cette dépense méritent d’être documentées.

Il estime que les investissements liés aux JOJ auraient également pu contribuer au renforcement des infrastructures sportives, à la modernisation de l’éclairage public, à la réhabilitation des routes et trottoirs, à l’amélioration de l’assainissement et au développement d’équipements économiques et sociaux.

Dans sa déclaration, Matar Diène demande que l’audit envisagé porte notamment sur les marchés publics liés aux JOJ, les procédures d’attribution, les coûts unitaires des infrastructures, les dépenses de communication et de décoration, les montants effectivement décaissés, les éventuels dépassements budgétaires et la conformité technique des ouvrages.

Il souhaite également que soient évalués les coûts nécessaires à l’achèvement des chantiers ainsi que les retombées économiques réelles des investissements pour les populations dakaroises.

Pour le président de l’ICDS, la performance d’une municipalité ne doit pas être appréciée uniquement au regard des montants mobilisés, mais également à travers la qualité des réalisations, le respect des délais, la transparence financière et les bénéfices durables pour les populations.

« La véritable richesse d’une municipalité ne réside pas dans les milliards qu’elle dépense, mais dans la valeur qu’elle crée au bénéfice de ses populations », soutient-il.

Matar Diène estime enfin que les JOJ Dakar 2026 doivent constituer un levier de transformation durable de la capitale sénégalaise, au-delà de la réussite organisationnelle de l’événement.