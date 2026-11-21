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La formation de spécialistes en régulation pharmaceutique s’impose comme un enjeu majeur pour accompagner l’ambition de souveraineté pharmaceutique du Sénégal. À l’issue de la première promotion du Master en régulation, 30 pharmaciens régulateurs ont été formés, dont cinq ont déjà été recrutés par l’industrie pharmaceutique locale et l’Agence de promotion pharmaceutique.

Le renforcement du capital humain constitue un maillon essentiel de la stratégie de souveraineté pharmaceutique. Dans cette perspective, le Sénégal mise sur la formation de ressources humaines spécialisées capables de garantir la qualité, la sécurité et l’efficacité des médicaments disponibles sur le marché.

C’est tout l’enjeu du master en régulation pharmaceutique, une nouvelle formation mise en place pour répondre au déficit de compétences constaté dans ce secteur stratégique. Selon le responsable de la formation, le domaine du médicament est particulièrement complexe et exige des professionnels hautement qualifiés.

Selon le Pr Serigne Omar Sarr coordonnateur du Master en régulation pharmaceutique ; « 10 % des médicaments en circulation dans le monde seraient de qualité inférieure ou falsifiés. Une situation qui souligne, selon lui, la nécessité de disposer de régulateurs capables de détecter les défauts de qualité, de veiller à l’homologation des produits et de contrôler leur efficacité ainsi que leur innocuité.

Au-delà de ces missions, ces spécialistes doivent également assurer une surveillance continue des paramètres de qualité et de sécurité tout au long du cycle de vie des médicaments.

La première promotion du master a permis de former 30 pharmaciens régulateurs. Une première cohorte dont les débouchés commencent déjà à se concrétiser. « À la fin de la formation, cinq sont déjà recrutés par l’industrie locale, mais également par l’Agence de promotion pharmaceutique », souligne le Pr Serigne Omar Sarr coordonnateur du Master en régulation pharmaceutique.

Pour lui, cette insertion professionnelle confirme la pertinence d’une formation conçue pour combler un déficit de compétences dans un secteur déterminant pour l’indépendance sanitaire du pays. « On ne peut pas parler de souveraineté pharmaceutique sans disposer de ressources humaines de qualité », insiste-t-il.

L’ambition dépasse toutefois les frontières nationales. Le programme accueille également des auditeurs issus d’autres pays africains. La deuxième promotion vient d’achever sa première année, tandis que le recrutement de la troisième est annoncé dans une quinzaine de jours.

Dans la perspective d’améliorer continuellement le dispositif, les responsables envisagent également de renforcer les partenariats avec d’autres institutions intervenant dans la régulation, notamment l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

L’objectif est de mutualiser les expériences, d’identifier les domaines de convergence et d’enrichir le contenu pédagogique. Une démarche qui vise à consolider durablement les compétences nationales et africaines dans la régulation pharmaceutique.