Lors de la deuxième édition du Dakhla Global Summit (organisée les 20 et 21 novembre 2026 par la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé), l’ancien président sénégalais Macky Sall a présenté une feuille de route en cinq priorités pour bâtir une souveraineté sanitaire africaine durable.

L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a prononcé, le 20 novembre 2026, l’allocution inaugurale du Sommet mondial de Dakhla sur la santé, la protection sociale et le développement humain. Son intervention portait sur les enjeux de la souveraineté sanitaire en Afrique. Organisée par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, en partenariat avec l’African Academy of Health Sciences (AAHS), cette deuxième édition se tient les 20 et 21 novembre dans la ville marocaine de Dakhla.​​

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture du Dakhla Global Summit, M. Sall a souligné que la pandémie de COVID-19 avait révélé les fragilités des systèmes sanitaires africains et leur dépendance aux approvisionnements extérieurs en vaccins, médicaments et équipements médicaux. Une expérience qui impose, selon lui, de faire de la santé une priorité et de replacer l’humain au cœur des politiques publiques.

Président Macky Sall a dévoilé une feuille de route articulée autour de cinq priorités stratégiques pour bâtir une souveraineté sanitaire africaine durable.

1. Consolider la pyramide sanitaire

Pour Macky Sall, la résilience des systèmes de santé passe avant tout par un socle solide. Il préconise un investissement massif dans les infrastructures, depuis les postes de santé communautaires jusqu’aux hôpitaux de référence. Ce maillage territorial doit s’accompagner d’un renforcement de la médecine préventive et d’une politique ambitieuse de formation et de rétention des personnels soignants.

2. Conquérir la souveraineté pharmaceutique

L’Afrique ne peut plus dépendre quasi exclusivement des importations pour soigner sa population. L’ancien président a réaffirmé l’objectif continental de produire localement 60 % des vaccins nécessaires d’ici à 2040. Il a salué les initiatives industrielles déjà en marche, citant en exemple le projet MADIBA (Manufacturing in Africa for Disease Immunization and Building Autonomy) implanté à Diamniadio, au Sénégal, ainsi que l’unité MARBIO au Maroc, véritables pionniers de cette émancipation industrielle.

3. Inventer des modèles de financement durables

La santé a un coût, et la dépendance à l’aide extérieure montre ses limites. La feuille de route appelle à la création de mécanismes de financement endogènes, équitables et pérennes. L’enjeu consiste à mobiliser conjointement les budgets nationaux, le secteur privé, les collectivités territoriales et une contribution adaptée des ménages, afin de garantir la couverture maladie universelle tout en protégeant les couches les plus vulnérables.

4. Miser sur l’innovation et le numérique