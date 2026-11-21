«Surtout pas de recours…» : Les consignes du député de Pastef Alioune Ndao, sur le décret du Président Diomaye

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a passe d’armes institutionnelle autour de la mise en vigueur de la Loi de finances rectificative (LFR) de 2026 prend une nouvelle tournure. Sur les réseaux sociaux, le député Alioune Ndao a vivement réagi au décret pris par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il qualifie l’acte de « manifestement illégal et anticonstitutionnel ».

Dans sa publication, l’élu exhorte à ne pas saisir la haute juridiction : « Surtout pas de recours devant la Cour Suprême ». Selon lui, les chances de voir l’institution annuler ce texte sont minces, invoquant « des raisons que tout le monde connaît ».

Alioune Ndao met en garde contre le risque de créer un précédent juridique favorable à l’Exécutif :« Il faut absolument éviter de donner l’occasion au Président de disposer d’une jurisprudence qu’il va brandir chaque fois que de besoin, comme c’est le cas pour la date des élections locales. »

Pour le parlementaire, la responsabilité de cette décision incombe exclusivement au chef de l’État. Il estime qu’il convient de laisser Bassirou Diomaye Faye faire face « seul » aux retombées politiques et sociales de ce décret.

À l’inverse, Alioune Ndao défend l’action du pouvoir législatif, affirmant que « l’Assemblée Nationale a fait correctement son travail, conformément à la loi et à la Constitution ». « C’est l’essentiel. Restons en-là », conclut-il.