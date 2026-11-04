JOJ Dakar 2026 : Ousmane Sonko confirme sa présence ce mercredi à la Foire culinaire et au Village olympique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le maire de la ville de Dakar, Abass Fall, avait annoncé dans la soirée du mardi que la président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, se rendrait ce mercredi 4 novembre à La Foire culinaire internationale, dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, ce mercredi, Ousmane Sonko, leader de la majorité parlementaire (Pastef), a confirmé l’information. «Dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, je me rendrai cet après-midi (15 h 30) à la foire culinaire des JOJ, à la mairie de la Ville de Dakar. A 18 h 00, au Village olympique (Diamniadio, près de 30 km de Dakar)», a-t-il écrit.

Pour rappel, Ousmane Sonko n’a pas été aperçu à l’ouverture des JOJ, le samedi 31 octobre, dans un contexte de «désaccord profond» avec le président Diomaye Faye, son ex-allié qu’il a fait élire en 2024. Si certaines indiscrétions soutiennent qu’il n’aurait pas été invité à la cérémonie d’ouverture, dans une publication sur Facebook, Sonko avait souhaité la bienvenue aux «Chefs d’État et représentations officielles de pays amis aux athlètes et à leurs encadrements», tout en révélant avoir été «gratifié» d’un badge «all access» par la Comité d’organisation des JOJ.

«J’irai certainement visiter le village olympique et assister à une ou deux épreuves», avait-il promis.