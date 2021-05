Journée Internationale des Musées: “L’avenir des musées : se rétablir et se réinventer”

La Journée internationale des musées 2021 portera sur la nécessité de repenser le musée du futur pour relever les défis du présent.

En 2020, la crise de Covid-19 a frappé le monde entier de manière abrupte, affectant tous les aspects de notre vie, des interactions avec nos proches à la façon dont nous percevons nos maisons et nos villes, en passant par notre travail et son organisation. Certains problèmes déjà pressants ont été exacerbés, remettant en question la structure de nos sociétés : l’appel à l’égalité est plus fort que jamais.

Les musées n’échappent pas à ces changements, et le secteur culturel est parmi les plus touchés, avec de graves répercussions économiques, sociales et psychologiques à court et à long terme.

Mais cette crise a également servi de catalyseur à des innovations cruciales déjà en cours, notamment une attention accrue portée à la numérisation et à la création de nouvelles formes d’expérience et de diffusion culturelles.

C’est un moment crucial pour nos sociétés, et nous appelons les musées à mener le changement. Le moment est venu de repenser notre relation avec les communautés que nous servons, d’expérimenter de nouveaux modèles d’expérience culturelle et de réaffirmer avec force la valeur essentielle des musées pour la construction d’un avenir juste et durable. Nous devons défendre le potentiel créatif de la culture en tant que moteur de la relance et de l’innovation dans l’ère post-Covid.

Avec le thème “L’avenir des musées : se rétablir et se réinventer“, la Journée internationale des musées 2021 invite les musées, leurs professionnels et leurs communautés à développer, imaginer et partager de nouvelles pratiques de (co)création de valeur, de nouveaux modèles commerciaux pour les institutions culturelles et des solutions innovantes pour les défis sociaux, économiques et environnementaux du présent.

Chaque année depuis 1977 se célèbre une journée internationale des musées, avec un thème particulier chaque année.

Cette journée est l’occasion pour les professionnels des musées d’aller à la rencontre du grand public et de le sensibiliser aux défis auxquels les musées doivent faire face pour être des institutions au service de la société et de son développement.

Cette journée internationale se déroule tous les ans le 18 mai et porte haut sa devise : “Les musées, moyen important d’échanges culturels, d’enrichissement des cultures, du développement de la compréhension mutuelle, de la coopération et de la paix entre les peuples”.

Dans l’esprit du grand public, la nuit des musées a largement détrôné la journée des musées. Rançon du film éponyme ? On ne le sait.

Quoiqu’il en soit, en 2021 on célèbre la 17ème édition de la Nuit des musées. Le principe est simple, le musée que vous fréquentez assidument en journée le reste de l’année se trouve ouvert toute la nuit, pour découvrir les œuvres mais également pour voir des animations, des concerts, et toutes sortes d’autres événements.