Journée mondiale de l’eau à Mbacké: Bastonnade d’agents de Sen’Eau

Depuis plus de 17 mois, la majorité de la population de Mbacké refuse de payer les factures d’eau pour non potabilité de l’eau fourni par l’entreprise. Au moment où on célébrer la journée mondiale de l’eau; le pire a été évité de justesse. Selon le journal L’AS qui donné l’information, le directeur régional de Sen’Eau qui voulait mettre fin à cette situation a envoyé des équipes pour procéder a des coupures de compteurs de tout ce qui n’ont pas payé l’eau. Il s’est trouvé que les concernés avaient été avisé au préalable et que le chef exécutif régional avait recommandé que les agents soient accompagnés par les forces de l’ordres. Mais les limiers n’étaient pas venus et mal en donc pris le risque d’entrer des certaines maisons pour couper. Des affronrretements ont alors éclatés entre agents et populations qui se sont opposées catégoriquement.

L’association “And Sopi Ndoxum Mbacké” a mobilisé les populations pour faire capoter cette opération de coupure. La même source rapporte qu’un des agent de la société des Eaux s’est retrouvé avec des blessures. Finalement, les agents n’ont pas pu exécuter les ordres de leur chef . Actuellement la structure est financièrement impactée par ce boycott. Le recouvrement est faible à Mbacké. Seuls 50% sont recouvrés et la société craint avec la campagne de sensibilisation de l’association “And Sopi Ndoxu Mbacké” de ne plus avoir des moyens de recouvrement.