Journée Régionale de l’arbre à GOUDOMP: Olivier Boucal s’indigne de la coupe abusive de bois

Le ministre de la Fonction publique et de la réforme du service public a présidé ce dimanche la journée régionale de l’arbre à Goudomp. Occasion saisie par Olivier Boucal de regretter la coupe abusive de bois et les feux de brousse.

Instituée par décret 83-75 du juillet 1983, la journée de l’arbre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de protection de l’environnement et de promotion du développement durable. Le ministre de la Fonction publique a présidé la journée régionale de l’arbre à Goudomp. Selon Olivier Boucal, il s’agit d’un très bon prétexte pour évoquer un sujet de très haute importance pour l’humanité et en particulier pour les populations du sud du Sénégal. « En effet, aucun endroit ne saurait être mieux indiqué que la région naturelle de la Casamance pour célébrer l’arbre, qui constitue, à plusieurs égards, l’une des principales sources de vie et l’une des identités remarquables de la Casamance.

Encore mieux, la pertinence de cette journée de l’arbre est corroborée par le thème retenu pour cette année, à savoir » le rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement durable », lequel colle parfaitement avec les réalités socio-économiques de la région », dit le ministre.

Et de poursuivre: »Les arbres jouent un rôle de premier plan pour l’économie de la région qui reste dominée par le secteur primaire. A titre illustratif, l’agriculture occupe les 4/5 des ménages et 61% des activités des entreprises installées dans la région, selon les chiffres du dernier Recensement général de la Population, de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage, réalisé en 2021 par les services de l’Agence nationale des Statistiques et de la Démographie. Par ailleurs, l’exploitation forestière et l’arboriculture occupent une place de choix dans les activités économiques de la zone à travers notamment la production d’anacarde qui place la région au deuxième rang au niveau national, avec une proportion de 33% des récoltes enregistrées en 2021″.

A cela, il y ajoute les potentialités énormes en matière d’écotourisme et de tourisme cynégétique qui s’offrent aux acteurs économiques de la région grâce notamment aux nombreuses formations forestières marquées par la présence de douze (12) forêts classées et trois (03) forets communautaires déjà aménagées. »Les arbres présentent, au-delà des vertus ci-dessus présentées, de nombreux bienfaits qui contribuent de façon déterminante à la protection de l’environnement, à la promotion des activités économiques et au maintien des différents écosystèmes de la zone.

Les études menées par les spécialistes des questions environnementales, sanitaires et sécuritaires qui mettent en exergue l’apport des arbres et leurs bienfaits relativement à la réduction des polluants de l’air et des problèmes cardio respiratoires et à la lutte contre le réchauffement climatique de nos villes et villages sans compter leurs rôles embellissant dans l’aménagement de nos cités, le prouvent davantage », fait-il savoir. A l’en croire, l’utilité des arbres est également démontrée pour la qualité des cours d’eau et la réduction des risques d’inondation grâce notamment à leurs capacités d’infiltration et de réduction des risques d’érosion. « Sous ce rapport, les efforts de protection des arbres et de l’environnement comportent des externalités positives qui renforcent les différentes initiatives portant sur la lutte contre les inondations », indique-t-il. Et d’ajouter : »Forces est de constater que les ressources forestières et fauniques, qui constituent la principale richesse et polarisent l’essentiel des activités économiques de la région de Sedhiou, sont sérieusement affectées par les effets du changement climatique et d’autres risques de diverses natures. Ces menaces, qui relèvent pour l’essentiel de l’action de l’homme, sont notamment liées à l’émission de gaz à effet de serre ainsi qu’aux feux de brousse et aux coupes clandestines qui se font en dehors des cadres d’exploitation dédiés, en violation des règles d’exploitation formellement définies par les services techniques compétents. Elles pourraient affecter le développement et la viabilité des activités économiques; ce qui porterait un sérieux coup à la sécurité alimentaire et à l’essor économique de la région ». Il renseigne que dans l’optique d’assurer la souveraineté alimentaire, le service forestier de la région de Sédhiou a mis l’accent sur la production d’espèces fruitières et fruitières -forestières dans ses pépinières.

Pour une prévision de 400 000 plants, le service forestier a pris 374533 plants toutes espèces confondues soit 93,63% de réalisation dont 38894 plants de manguiers, 133849 plants d’anacardiers; 44593 plants de citronniers, 1335 de parkia (oul), etc. « Afin d’assurer la maitrise de ces risques, il est plus que nécessaire de mettre fin aux coupes abusives de bois et à toutes les pratiques néfastes pouvant entrainer une dégration de l’environnement. J’en appelle à la vigilance de tous les acteurs et au sens des responsabilités des uns et des autres afin que nous puissions, dans ce domaine de la protection de l’environnement et dans d’autres secteurs, faire notre les principes du JUB, JUBAL, JUBANTI et les appliquer avec toute la rigueur car ils constituent les fondements de la politique de gouvernance définie par le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye », estime-t-il. Olivier Boucal invite tous les acteurs à mutualiser les ressources pour construire les intelligences collectives et bâtir les synergies efficaces afin de relever, avec brio, les défis liés à la protection de l’environnement.