Judo – African cup 2022 : Le Sénégal récolte 4 médailles en or

Ils étaient 53 judokas au total venus de part et d’autre de l’Afrique (Sénégal, Guinée, Cote d’Ivoire, Burkina Faso et Gabon) se sont affrontés dans plusieurs catégories de l’African Cup (cadets et juniors), au Niger.

Les cinq représentants du Sénégal (quatre juniors et une cadette) ont réussi à remporter le plus grand nombre de médailles d’or. En effet les lionceaux ont gagné cinq médailles dont 4 en or, ce qui leur a permis de se classer à la première place. Ils sont suivis de près par la Guinée (3 médailles d’or) et le Niger avec ses 2 médailles d’or.

Chez les garçons, Oumar Mballo a vaincu le nigérien Souleymane Seibou Kangaye. Adama Badji est lui aussi sorti vainqueur du combat contre le nigérien Hassim Sina Ali. De leur côté, les filles ont aussi remporté deux médailles d’or, gagnées par Diakhou Sène Sonko et sa sœur, Diodio Sonko. Adama Sambou s’est quant à elle, contentée de la médaille de bronze.

Pour rappel, l’African Cup Niamey 2022 et les qualificatifs pour les prochains championnats de judo sont prévus au Kenya du 21 au 24 juillet 2022.