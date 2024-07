JUSTICE : ATELIER DE PARTAGE ET DE VALIDATION DU RAPPORT NATIONAL DE GOUVERNANCE AU SENEGAL

Le ministère de la justice a organisé hier à travers la direction du suivi et de l’évaluation des politiques de bonne gouvernance, en collaboration avec la Commission Nationale de Gouvernance (CNG), un atelier de validation du rapport National de Gouvernance (RNG). Ainsi, l’objectif de l’atelier est de faciliter une discussion inclusive et constructive sur les résultats du rapport afin de renforcer la gouvernance au Sénégal.

Docteur Ousmane Kanté directeur du suivi et de l’évaluation des politiques de bonne gouvernance au ministère de la justice trouve que l’atelier de partage et de validation du RNG représente une étape essentielle dans la mesure où il permet aux parties prenantes notamment les acteurs de l’administration, la société civile, les experts académiques et les médias de discuter ouvertement des résultats du rapport.

« Le processus a commencé depuis le début du mois de Janvier et chaque année nous produisons un rapport sur la gouvernance. Nous sommes déjà partis dans les régions pour prendre leurs préoccupations. C’est pourquoi nous avons aujourd’hui appelé toutes les ministères pour vérifier si les conclusions qu’ils ont eu dans leurs structures sont les mêmes que ceux dans le rapport. Ainsi, l’importance de ce rapport est qu’il va nous permettre de voir quelles sont les performances qui sont enregistré par le pays en matière de bonne gouvernance ? fait-il savoir.

Selon lui, il y’a une avancée sur les efforts consentis par l’Etat. « Dans la présentation vous avez vu sur plusieurs indicateur notamment la gouvernance socio-économique, qu’il y’a eu des avancées à travers la réduction du taux de pauvreté et de chômage. Mais, dans certains indicateurs quand même, il y’a des efforts à faire et beaucoup de questions sont traitées au niveau des assises nationales qui sont aujourd’hui sur la table du président et je crois fort que dans les périodes à venir, nous allons régler toutes ces questions » affirme-t-il avant de terminer

« En conclusion je peux dire que globalement, il y’a eu des efforts mais il faut noter encore qu’il y’a des interventions efficaces et concertées. Donc nous tendons vers une approche inclusive et participative pour que toutes tes ces questions puissent être traitées de manière intelligente. »