Justice : Me Moussa Sarr lance un dialogue annuel avec la société civile

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Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a lancé, mercredi à Dakar, la première Journée annuelle de dialogue entre son département et les organisations de la société civile. Cette initiative vise à renforcer la concertation, améliorer les politiques publiques et assurer un suivi effectif des engagements de l’État.

Institué par arrêté du 1er octobre 2026, ce cadre de concertation s’inscrit dans les orientations de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », notamment en matière de droits humains, de démocratie et d’État de droit.

Pour Me Moussa Sarr, cette rencontre doit permettre d’instaurer un dialogue permanent fondé sur l’écoute, la participation et la recherche de résultats concrets. « Une démocratie mature ne craint pas le regard critique. Elle en tire profit », a-t-il déclaré, soulignant le rôle essentiel des organisations citoyennes dans la défense des libertés, la promotion des droits fondamentaux et la dénonciation des violations.

Le ministre a également réaffirmé son attachement à un environnement favorable aux défenseurs des droits humains, dans le respect des libertés d’expression, d’association et de réunion. Il a plaidé pour une participation inclusive, intégrant notamment les associations de terrain, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les détenus et leurs familles.

Parmi les priorités soumises à la concertation figurent l’amélioration de l’accès à la justice, la réduction des délais de traitement des affaires, la limitation de la détention provisoire, la lutte contre les violences basées sur le genre, la protection de l’enfance et l’amélioration des conditions de détention. La lutte contre la corruption et l’impunité figure également au menu des échanges.

L’accès au droit des personnes démunies constitue un autre axe majeur, avec la nécessité de renforcer l’aide juridictionnelle, les maisons de justice, les boutiques de droit et l’assistance des parajuristes.

Pour éviter que cette initiative ne se limite à une rencontre symbolique, Me Moussa Sarr a annoncé la production annuelle d’un rapport sur le suivi des recommandations, les progrès réalisés et les éventuels retards.

Les travaux de cette première édition doivent notamment définir les règles de représentativité, les modalités des débats et les priorités du cadre de concertation. Un mémorandum présenté par les représentants de la société civile servira de base aux discussions.