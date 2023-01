Justice : Une requête de non-lieu est demandé dans l’affaire Adji Sarr-Sonko pour le leader de Pastef

Dans l’affaire Sweet Beauty, les avocats de Ousmane Sonko vont déposer une requête aux fins de non-lieu. Le Doyen des juges a clôturé l’information judiciaire concernant l’affaire Sweet Beauty dans lequel Ousmane Sonko est inculpé pour viol et menaces de mort par la masseuse Adji Sarr.

Les avocats du leader de Pastef-Les Patriotes, qui confirment la thèse du complot, comptent ainsi déposer leurs observations ce mardi. Des observations accompagnées aussi d’une requête aux fins de non-lieu pour leur client, selon des quotidiens de la place.

Aussi espèrent-ils que le juge va statuer sur leur demande (non convocation de Mes Dior Diagne et Pape So etc.) avant de communiquer le dossier au parquet. Qui dispose d’un délai de 15 jours pour transmettre son réquisitoire. Quelques repères, le 3 novembre 2022, Ousmane Sonko a été entendu, pour la première fois dans cette affaire, sur le fond. La confrontation Adj Sarr-Sonko a eu le 7 décembre 2022.

D’autres pièces importantes du « puzzle-complot », Capitaine Touré, MC Niass, Sidy Mohamed Mbaye, Khady Ndiaye, Mme Tall etc. ont été aussi entendus par le Doyen des juges. In fine, il restera l’ultime conviction du juge, le fondement de l’acte de juger, qui va renvoyer le dossier devant la Chambre criminelle ou ordonner un non-lieu.