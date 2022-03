Kaffrine : 53 élèves blessés dans l’affaissement d’une dalle d’une salle de classe

Au total, 52 élèves ont été blessés dans l’affaissement d’une dalle de classe à Keur Birame, un village situé dans le département de Birkilane, région de Kaffrine. Ces enfants âgés entre 5 et 10 ans ont été évacués ce matin à l’hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine.

La dalle d’une vielle mosquée transformée en salle de classe s’est affaissée faisant 53 blessés, dont 9 dans un état grave.

Ces derniers dont l’âge varie entre 5 et 10 ans souffrent de traumatisme crâniens et notamment de fractures au niveau des bras pour certains et à la jambe pour d’autres. Ces élèves ont été évacués aux urgences de l’hôpital Thierno Birahim de Kaffrine.

Pour rappel en 2019, 13 blessés ont été noté dans une école sise à Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise. En effet, l’affaissement de la dalle d’une salle de classe avait provoqué ce nombre de blessés chez les potaches. Une situation préoccupante dénoncée par les populations qui décrient un problème d’insécurité dans laquelle risquent d’évoluer les élèves.