Kaolack : L’association des boutiquiers dans la rue

L’association des boutiquiers de Kaolack ont investis les rues de Kaolack ce vendredi pour montrer leur mécontentement sur l’impact de l’inflation qui est indépendant de la volonté des détaillants. Une grande manifestation au niveau du rond-point orange de Medina Baye suivie de point de presse.

Face à une situation devenu insupportable entre boutiquier et clients , la situation est est maintenant très difficile. Face à la presse , ces derniers ont rappelé, l’importance de cette partie du tissu économique.

Selon le porte parole du jour , boutiquier crée le lien social, son lieu d’exercice est un lieu de rencontre entre voisins qui y prennent plaisir à échanger quelques mots. Le boutiquier participe à l’économie et aux initiatives locales en payant taxes et impôts. Le boutiquier est trop accessible, nul besoin de prendre un véhicule.

Il répond quotidiennement aux besoins de ses clients. Cependant, nous tenons à dénoncer la diabolisation dont nous sommes victimes depuis un certain temps, et celle-ci est portée par une certaine presse mal informée ou mal intentionnée, de l’état et de certaines associations consuméristes du fait de l’augmentation des produits », a listé Ardo le président des boutiquiers détaillants de Kaolack.

En guise d’exemple le président affirme que « le sac de lait de 25kgs qui nous revenait a 43.000fcfa nous revient actuellement à 68.000 feta soit une hausse de près de 60% L’huile qui coûtait 18.000 fcfa est vendu à 28.000fcfa et la liste est loin d’être exhaustive », dit-il

Au terme de ses propos, Ardo juge que l’Etat du Sénégal est responsable du calvaire que vivent les boutiquiers « nous tenons comme principal responsable de ces augmentations l’état du Sénégal qui n’exerce aucun contrôle voire même impuissant dans la chaîne de distribution. En définitive, nous demandons une assise nationale de la distribution afin de pouvoir situer les responsabilités éventuelles »