Kédougou : 47 jeunes en détention pour acte de vandalisme

Dans la région de Kédougou, prés de 60 jeunes ont été placés en garde-à-vue et 47 de ces jeunes sont sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivi pour destruction de biens publics appartenant à autrui, association de malfaiteurs, vol en réunion et entrave à l’exercice du travail.

Prés de 60 jeunes sont en garde-à-vue et 47 de ces jeunes sont sous mandat de dépôt. Ils sont en détention à la maison d’arrêt et de correction de Kédougou. Ils sont inculpés destruction de biens publics appartenant à autrui, association de malfaiteurs, vol en réunion et entrave à l’exercice du travail. Ces jeunes devront comparaitre, ce vendredi, au tribunal des flagrants délits de Kédougou. Dix-neuf autres jeunes, arrêtés pour les besoins de l’enquête, ont recouvré la liberté. Cette affaire fait suite aux actes de vandalisme perpétrés à Mako, village situé dans la commune de Tomboronkoto du département de Kédougou. Des jeunes de ces villages avaient tenu une manifestation pour dénoncer le mode de recrutement de la société minière Pettowal Mining Company (Pmc).

La manifestation a débuté par l’érection de barricades sur le tronçon menant au siège de cette société. Mais, des véhicules ont été incendiés, d’autres caillassés. L’ouverture d’une enquête avait permis à la gendarmerie d’arrêter ces jeunes.

Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kédougou a décidé de leur placement sous mandat de dépôt au terme de leur déferrement.