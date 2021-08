Keur Massar: Un deal sur des motopompes éclate

Dans le cadre du dispositif mis en place pour lutter contre les inondations et soulager un peu la population de Keur Massar, la société africaine hydrocarbure et d’électricité (SAHE) devait installer 26 motopompes électroniques avant même le déclenchement du plan ORSEC.

Or des sources autorisées renseignent que lorsque le ministre de l’intérieur se rendait récemment dans cette localité, il a constaté que l’entreprise SAHE avait mis en place seulement deux motopompes et pire, l’une ne fonctionnait même pas. Depuis ce jour, c’est le mystère total autour de cette fausse note qui plus, le directeur général du budget avait indiqué lors d’une réunion que l’ensemble des engagements financiers relatifs à Keur Massar avaient été satisfaits.

Sur ce l’interrogation qui se pose est, pourquoi donc l’entreprise SAHE a t-elle livré seulement deux motopompes au lieu de 26 déjà facturées et sans doute payées au total.