Khalifa Wade alerte: »C’est un danger pour Amadou Bâ de miser à Kaolack sur des gens qui l’avaient combattu… »

Khalifa Wade, responsable politique aguerri diagnostique avec nous la situation politique nationale et le paysage politique au niveau de Kaolack. Pour lui, les prochaines élections législatives prévues le 17 novembre prochain seront âprement disputées par ce qu’elles se dérouleront dans un contexte de recomposition politique majeure. Aux souteneurs de Madame Aminata Touré dite Mimi à Kaolack, il demande de se plier sur les décisions qui seront prises par le directoire du Pastef au niveau local. Parlant du cas Amadou Bâ, il lui demande de ne point miser sur des personnes qui lui ont trahi et sanctionné lors de la dernière Présidentielle. Pour lui, Mamadou Penda Bâ de Ndoffane et le Dr Boubacar Sy de Lat Mingué devont être investis logique pour logique par ce qu’ils ont toujours bataillé ferme pour défendre sa cause.

Situation politique nationale

Je dis que ces députations sont inédites. Elles vont se dérouler dans un contexte de recomposition de l’arène politique sénégalaise. Pour moi, il n’ya pas d’alliances ou coalitions contre-nature comme prétendent le dire certains. Le jeu politique obéit à des intérêts, à la sauvegarde d’avantages. C’est normal que ceux qui se rivalisaient hier, se retrouvent amis aujourd’hui.

Donc,où est la morale.

C’est normal. La politique n’est pas la Bilble ni le Coran. Pour votre gouverne, Me Lamine Guèye qui était parti chercher Léopold Sédar Senghor pour les élections de 1947. Après ces échéances, ils étaient en brouille et LS Senghor se détachait pour créer sa propre formation le Bloc Démocratique du Sénégal ( BDS) en 1948 avec les Ibrahima Seydou Ndao, Valdiodio Ndiaye ,

Ibrahima Sarr,etc. Lors de la crise de 1962, il s’était rapproché de Me Lamine Guèye pour le nommer Président de l’Assemblée Nationale. Vous voyez les vicissitudes de la vie politique. C’est ça la politique. Elle n’est pas rectiligne comme le dit l’autre.

Les prochaines élections législatives du 17 novembre 2024

Ces élections seront âprement disputées. Actuellement, toutes les grandes Coalitions, les différentes forces en présence ont des problèmes. Avec la publication prochaine des listes, il y aura beaucoup de frustrations. Il ya manque de consensus dans presque tous les différents états-majors politiques au niveau des départements, notamment. Tout le monde ne peut pas devenir député. L’Assemblée nationale ne doit contenir que 165 députés. Je conseille aux militants du Pastef de se plier aux injonctions du directoire du parti. Que tout le monde soit sportif en soutenant les investis pour une large victoire du camp présidentiel. Cela seulement permettra aux nouveaux tenants du pouvoir de gouverner sans ambages ni entrave.

Arène politique à Kaolack

Au niveau de Kaolack Commune, département et dans toute la région, la Coalition « Mimi2024 » se rangera derrière le Pastef. Il soutiendra les listes du parti présidentiel comme nous le suggère notre leader Madame Aminata Touré dite Mimi. Nous devons tirer des leçons du passé. Lors des élections législatives de 2022, les têtes de liste de la Coalition présidentielle d’alors, le BBY ont été sanctionné. Alors, le Pastef au niveau local doit resserrer les rangs. Faisons bloc pour soutenir les investis quelque soit les profils.

APR/PDS à Kaolack

Cette alliance ne représente aucun danger. A l’APR, les principaux responsables ont quitté la barque qui tangue dangereusement. Il sera facile de les battre. Le PDS essaie de se repositionner tant bien que mal. Le Pastef et Amadou Bâ sont en pôle position.

Le cas Amadou Bâ

Il suscite l’espoir. Lors de la dernière Présidentielle, ont l’a combattu. Des responsables de l’APR/BBY n’avaient pas joué franc jeu. A l’échelle départementale, le jeune Mamadou Penda Bâ, agent des impôts et des domaines, s’est toujours donné corps et âme pour le triomphe de Amadou Bâ. Il s’était résolument engagé lors de la dernière Présidentielle. A Lat Mingué, un autre jeune Dr en Pharmacie Boubacar Sy était à l’avant- garde du combat pour la victoire de Amadou Bâ. Quand l’APR et le BBY commençait à le combattre,il avait crée son mouvement pour le soutenir. Ces deux jeunes sont loyaux , sérieux et fidèles. Ils sont l’avenir politique du département et de la région. Les Saloum Saloum peuvent compter sur eux. Logique pour logique : M. BÂ doit conduite la liste départementale et le Dr SY doit figurer sur la nationale.