Khalifa Wade avertit les détracteurs de Mimi et brûle le livre blanc des partisans de Macky…

Les récentes attaques contre Madame Aminata Touré, nouvellement promue Haut représentant du Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, font réagir Khalifa Wade. Ce dernier tacle sévèrement les détracteurs de l’ancienne cheffe du gouvernement et, non sans, envoyer une salve aux responsables de BBY suite à la publication du livre blanc qui listant les réalisations du défunt régime: » Nous commençons tout d’abord par remercier et féliciter monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye d’avoir la clairvoyance de nommer Madame Aminata Touré dite Mimi à ce poste stratégique. Il ne s’est pas ainsi trompé de choix en la promouvant. Mimi est une valeur sûre, une fierté pour le Sénégal et, particulièrement, pour nous Saloum-Saloum. Elle a un parcours digne de gloire pour avoir été aux Nations Unies. Là, elle a eu à diriger de nombreuses missions. Grâce à son génie, elle a aussi supervisé avec succès des élections au Kenya et en Tanzanie. Son expérience, cette dame l’a toujours mise au service du Sénégal, de l’Afrique et du monde. » Et M. Wade de mettre en alerte: »Les attaques contre Madame Aminata Touré ne se justifient pas. Que ces gens-là cessent de dénigrer cette femme de valeur. Kaolack sera debout pour faire face. Elle mérite plus que ça.Trop, c’est trop! », lâche-t-il.

Il brûle le livre blanc des 12 ans de Macky

Pour Khalifa Wade, les responsables du défunt régime doivent faire profil bas car ils ont plongé le Sénégal et les sénégalais dans un extrême dénuement: »La publication de ce livre n’a aucun intérêt. Le BBY doit arrêter le cinéma. Ils ont fait des réalisations pour le Sénégal à quel prix ? Aujourd’hui, on attend le livre noir des détournements sous les 12 ans de magistère de Macky, les tortures en prison, les morts, et j’en passe. Ils ont saigné le Sénégal à blanc. Qu’ils se taisent. »

Au finish, Khalifa Wade exhorte le duo Diomaye-Sonko à faire la reddition des comptes qui est une demande sociale des populations. Pour lui, les 750 milliards de FCFA du Plan Décennal de Lutte contre les inondations ne doivent passer par profits et pertes d’autant plus que le phénomène des inondations persiste toujours à Dakar, Kaolack ,Touba, etc. L’argent du Covid-19 et les autres nombreux scandales ne doivent pas restés impunis, selon lui.