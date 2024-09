Khalifa Wade : » Ce rapport brandi contre Mimi est faux, c’est de la pure manipulation… »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Khalifa Wade revient à la charge. Le responsable politique à Kaolack prend la défense de Madame Aminata Touré contre ses détracteurs. Selon lui: » Madame Aminata Touré dite Mimi est attaquée de toutes parts par ce qu’elle dérange. C’est une brave dame pétrie de compétence. Depuis un certain temps, sa nouvelle promotion fait des vagues de jaloux. Le Président Diomaye sait qu’elle peut apporter une valeur ajoutée à sa gouvernance. Les Nations Unies l’ont moult fois envoyée pour éteindre des conflits partout en Afrique et, même, au-delà », s’est expliqué M.Wade. Et il s’enchaîne: » Au sein de l’opposition comme au niveau du régime en place, des gens veulent s’acharner sur elle. Alors qu’Idrissa Seck s’en prenait au Président Macky, elle seule, prenait sa ligne de défense. Ce rapport qu’on brandit,aujourd’hui, c’est du faux, c’est une machination, pire, une manipulation. Il a été fomenté par le Président Macky et ses hommes pour la faire taire. Quand Mimi était tête de liste de la Coalition BBY et en pleine campagne, ils ont envoyé une mission d’audit au CESE. Elle n’a rien trouvé. Mimi était clean. Elle gérait dans la plus grande transparence. »

Khalifa Wade, de dire, au finish: » Qu’on arrête cette farce politique de mauvais goût. Ces vrais detourneurs de l’argent du contribuable, ceux qui ont été épinglés doivent rendre compte. Pour ce qui est du problème des passeports diplomatiques et du logement de fonctionnement dans l’affaire du Snipper de l’APR, Mme Aminata Touré n’a rien à y voir. Cette mafia politique ourdit des complots pour la mouiller mais, ce sera peine perdue », tonne M. Wade.