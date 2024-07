Khalifa Wade répond à  Nicolas Ndiaye (Député BBY): »Mimi a trop souffert de votre ingratitude… »

Partager Facebook

Après la sortie du député de BBY contre Aminata Touré dite Mimi, la réplique ne s’est pas faite entendre.

Khalifa Wade, responsable à Khalifa n’a pas, lui, usé de gants pour tirer sur le parlementaire: »

La sortie du député Nicolas Ndiaye de l’APR est vraiment honteuse. Madame Aminata Touré n’a jamais démissionné de l’APR. Au contrairement, c’est les apéristes qui ont usé de subterfuges pour la faire partir. Ils l’on trahie. En pleine séance d’installation officielle de l’Assemblée nationale, le Président Macky l’avait appelée pour la signifier qu’elle n’est pas sa candidate pour la présidence de l’institution pour cette Dame qui a âprement battu campagne en faisant le tour du Sénégal pour la victoire de BBY. C’était une pure trahison de l’histoire. Avec Amadou Mame Diop, l’on aurait pas cette majorité relative. Qu’on se dise la vérité. La forte mobilisation des femmes lors de ce scrutin avait fait la différence », s’est expliqué M.Wade. Et il fait un départ net entre les cas Mimi et Boun Abdallah Dionne: »En 2017, quand le PM Mouhamadou Boun Abdallah Dionne a été propulsé tête de liste pour les législatives, le Président Macky ne l’avait pas promis la présidence de l’Hémicycle contrairement à Mimi en 2022. Nicols Ndiaye cherche à entretenir la confusion mais il le sait plus que quiconque. La situation était si critique en 2022 mais le génie politique de Madame Aminata Touré dite Mimi a été payant ».

Mimi, une « rebelle » qui dérange.

Selon toujours Khalifa Wade, Madame Aminata Touré est un personnage qui dérange. Pour lui, l’ancienne cheffe du gouvernement a torpillé la volonté de Macky de briguer un 3ème mandat et c’est ce qui explique cette haine contre elle: » Ce Nicolas Ndiaye est une pièce du puzzle. Mimi était contre un 3ème mandat du Président Macky. Elle a le courage de torpiller ce projet sur le plan international. Cela a suscité une guéguerre contre elle. On l’avait combattu avec les parrainages, on l’avait aussi écartée de la Présidentielle. N’empêche, elle a tout fait pour la perte du pouvoir pour la Coalition présidentielle. «

Au finish, Khalifa Wade sonne la mobilisation. Pour lui, Kaolack et, au-delà, tout le Saloum naturel doit se lever pour défendre cette bonne Dame, cette belle compétence pour ses sacrifices immenses pour sauver la République. Il annonce, sur ce, la naissance d’un large collectif pour défendre celle qui a trop souffert de l’ingratitude de Macky et ses ouailles.