Khalifa Wade tire sur Serigne Mboup: »Cet  incapable majeur doit demander pardon aux populations de Kaolack… »

Khalifa Wade, responsable politique à Kaolack ne rate pas Serigne Mboup. Lors d'une sortie, il interpelle le Maire de Kaolack sur la provenance des matériels de construction achetés:

Serigne Mboup doit arrêter cette mascarade. Il continue de prendre les Kaolackois pour des moins que rien, de simples demeurés. N’est-ce pas lui qui disait qu’en 3 mois, il allait changer fondamentalement le visage de notre ville ? Mais, que nenni ! Il est le plus incapable des Maires que Kaolack a connus de Ibrahima Seydou Ndao à nos jours », tonne M. Wade qui, de continuer à flinguer: » Serigne Mboup doit rendre le tablier. Il est un incapable majeur. Il ne peut plus. A la tête de la municipalité, il a délégué sa signature. Il doit doter de matériels de construction à Kaolack, mais on lui demande de publier l’appel d’offre en bonne et due forme. Qu’il arrête l’activisme! ».

Et Khalifa Wade d’interpeller les nouvelles autorités : »A la reprise de l’usine Sotexka de Kahone, Serigne Mboup disait à Me Wade alors Président de la République qu’il avait voulu sauver des emplois. On lui avait attribué alors des terres. Avec le projet « Cœur de Ville », il a trompé aussi Me Abdoulaye Wade. Il est exonéré de taxes et impôts mais, il loue les cantines à 20.000 et des hangars aux chinois. Aujourd’hui, cet espace devrait permettre de reloger les familles victimes des inondations. Mais,rien. Alors, le Président Diomaye et son PM Sonko doivent venir rétablir l’ordre à Kaolack avec cet assoiffé du foncier. »

Pour Khalifa Wade, le Maire de Kaolack déguerpit des marchands sans aucune forme de procès. Il plonge les populations dans la précarité: »Serigne Mboup travaille contre les intérêts des populations de Kaolack. Des marchands sont déguerpis et ne savent à quel saint se vouer. Le Maire Serigne Mboup utilise des lobbies pour pouvoir rallier le Pastef. Il ne pèse rien. Il est devenu un poids plume ».