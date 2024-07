Khalifa Wade: »Kaolack sera debout pour l’arrêt des attaques dirigées contre Mimi Touré… » 

Partager Facebook

A Kaolack, une ligne de défense contre les adversaires d’Aminata Touré dite Mimi vient d’être bâtie.

Pour Khalifa Wade et Cie, l’APR doit cesser de s’en prendre à cette dame de valeur qui a tout fait pour le triomphe de la démocratie sénégalaise. Ils avertissent Mansour Faye et ses partisans: »Le ridicule ne tue vraiment pas au Sénégal sinon comment comprendre les attaques sans fondement des responsables de l’APR dirigées contre Aminata Touré dite Mimi ? En 2012, l’ex-PM a laissé son poste aux Nations Unies pour accepter d’être la Directrice de camapagne du candidat Macky Sall. Elle voulait combattre une injustice. C’était un engagement franc pour la survenue d’une deuxième alternance politique au Sénégal. Mimi a toujours été au front du combat pour la restauration des valeurs républicaines », s’est expliqué Khalifa Wade qui s’enchaîne: »Dire que Mimi Touré a bénéficié des nominations de Macky, c’est tout à fait normal par ce qu’elle les méritait amplement. Elle est la nouvelle cible, aujourd’hui, des apéristes. qui disent qu’elle n’a jamais pu gagner une élection, c’est par ce qu’elle n’a jamais été investie par le parti APR ou sa Coalition BBY. On l’a toujours combattue à Grand-Yoff lors des élections locales de 2014 au profit du beau-frère de l’ex-chef de l’Etat, Adama Faye. »

Selon toujours Khalifa Wade : » Quand le Président Macky a été attaqué, acculé par Idrissa Seck du parti « Rewmi »,seule Aminata Touré s’était levée pour faire face. Où était les Amadou Mame Diop, Mansour Faye, Seydou Guèye et consorts? Ils rampaient tels des couards. Ensuite, c’est Macky, himself, qui l’avait trahie en la faisant remplacer par son bourreau Idy à la tête du CESE. Aux législatives de 2022, elle avait fait le tour du pays et avait remporté le scrutin pour le compte de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yaakar (BBY). Résultats des courses: elle a été aussi trahie et la présidence de l’Assemblée nationale servie à Amadou Mame Diop. Ce dernier est incapable de faire gagner la liste. Par ce qu’il est l’ami de la famille de Marème Faye Sall, on l’a propulsé au perchoit de l’Hémicycle ». Et M.Wade d’interpeller le Président Diomaye et son PM Sonko: »Ce que Macky et Cie ont fait à Mimi, même Senghor ne l’avait fait à Mamadou Dia et Valdiodio Ndiaye. C’est de la pure mesquinerie. Sur ce, nous lançons un appel au tandem Diomaye-Sonko: la publication des audits faits par les corps de contrôle de l’Etat est une demande sociale. La place des apéristes qui s’agitent, aujourd’hui, est en prison. Ils ont sucé le sang des sénégalais. Ils manœuvrent pour séparer Mimi du duo Diomaye-Sonko. L’expérience de cette dame peut être un levain pour le développement du Sénégal. Quant’à nous, à Kaolack, nous ferons face à tout adversaire de Mimi Touré. Désormais, ce sera œil pour oeil, dent pour dent », avertit le responsable politique à Kaolack.