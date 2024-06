Khalifa Wade: »Le nouveau régime doit oeuvrer pour alléger les conditions de vie des Sénégalais… »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Responsable politique à Kaolack, Khalifa Wade se prononce sur la situation économique du Sénégal. Selon lui: »Les populations sénégalaises ont fondé beaucoup d’espoir sur le Projet incarné par le duo Diomaye-Sonko. Elles doivent alors s’y retrouver.

Publicités

Sur ce, nous invitons l’Etat d’œuvrer davantage pour alléger les conditions de vie très difficiles des populations. Nous saluons les efforts déjà consentis pour la baisse des prix de consommation courante comme le riz, l’huile, le sucre , le pain,etc. Mais,il peut mieux faire en rationalisant les dépenses publiques », s’est expliqué M. Wade. Abordant l’exploitation du pétrole au niveau du bloc de Sangomar, Khalifa Wade dira: »Le début de l’exploitation du pétrole au niveau du bloc de Sangomar est une très bonne nouvelle pour notre peuple. Nous plaidons pour une gestion saine et transparente. Ces ressources doivent revenir aux citoyens sénégalais tout en tenant compte de nos générations futures. C’est un don de la nature et nous devons en remercier le Bon Dieu », a-t-il laissé entendre avant d’inviter: »Avec l’avènement de ces nouvelles ressources, les risques sont gros. On doit cultiver davantage la compréhension, le sens du patriotisme et le respect mutuel pour éviter la malédiction du pétrole.

Le Sénégal doit primer sur nous tous. Jetons aux orties nos positions partisanes pour que cette manne soit profitable à nous tous ».