Khouma élevé au rang d’honneur de “récidiviste N°1 du social”

Le jeune responsable politique de l’APR, Abdoulaye Khouma a été èlevé au rang d’honneur de “récidiviste N*1 du social” par les pensionnaires de la Maison d’arret et de correction (MAC) de Kaolack et de nombreux ménages qu’il vient d’appuyer en cette période de résilience coïncidant avec le Ramadan. Après avoir logé les étudiants ressortissants de Kaolack inscrits à l’université de Ziguinchor, Abdoulaye Khouma s’est encore signalé sur le front social pour répondre au double appel du Président Macky Sall et des populations du Saloum.De Wakhnguouna à Sokone, de Kaolack à Nioro, en dehors des détenus, plus de 1500 foyers ont été servis. Constitué de plusieurs tonnes de riz, de datte, d’une importante quantité d’huile, le “Soukarou Koor” 2021 de Abdoulaye Khouma a été salué à sa juste valeur par les bénéficiaires. Les chefs religieux qui ont reçu un appui à la mesure de leurs attentes n’ont pas manqué de formuler des prières pour lui.