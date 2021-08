Khouma menace de démasquer les lobbies du Palais

Candidat à la mairie de Kaolack, Abdoulaye Khouma de l’APR, choisi par les populations pour briguer la mairie, met en garde les lobbies tapis au Palais. « Ils doivent se terrer s’ils ne veulent pas être démasqués », prévient-il, dans Vox Populi. « Kaolack est plus important que tout ce que j’ai dans ma vie. Quand il s’agit de Kaolack, je ne badine pas et je refuse toute compromission. Aujourd’hui beaucoup de gens qui se réclament de l’Apr à Kaolack étaient dans d’autres partis avant l’accession du Macky Sall au pouvoir. Ce sont des aventuriers et des marchands d’illusions. Kaolack ne les intéresse pas. Ils ne sont mus que par leurs intérêts. Ils ont farouchement combattu Macky Sall. Je me suis battu pour que Macky Sall soit élu Président de la république », a-t-il déclaré. A son avis, la gestion de l’équipe municipale sortante est calamiteuse. « En 8 ans de gestion, cette équipe n’a jamais posé une seule pierre à Kaolack. Mariama Sarr, mairesse de Kaolack n’est pas seulement responsable. Modou Ndiaye Rahma est aussi comptable de ce mauvais bilan », rembobine-t-il. « Depuis le 19e siècle, rien n’a changé à Kaolack ». Après avoir créé beaucoup d’emplois dans son Saloum natal, Abdoulaye Khouma promet, s’il est élu, de faire mieux et plus.