Kilifeu et Simon placés sous mandat de dépôt

Le rappeur Landing Mbissane Seck alias “Kilifeu” est inculpé et placé sous mandat de dépôt, pour une affaire d’escroquerie et de trafic de faux visas et de passeports, a informé à Seneweb un de ses avocats.

Ce, suite à son face-à-face de ce jour avec le juge d’instruction du 2e cabinet. Ce dernier a donc suivi le réquisitoire du parquet.

Simon, a été également placé sous mandat de dépôt.