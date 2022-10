« Kogn Bi » du 20 10 2022: Les hommes du commissaire Balla Kébé ont démantelé un réseau de trafic intense de haschich…Mamadou Mamour Diallo, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines est nommé Directeur général de l’ONAS…

3000 militaires pour combattre les djihadistes

Le Burkina Faso a lancé une campagne de recrutement exceptionnel de 3000 militaires pour renforcer les rangs de son armée dans la lutte contre les djihadistes qui ensanglantent ce pays depuis sept ans, selon un communiqué du ministère de la Défense transmis mercredi à l’AFP. Cette campagne intervient près de deux semaines après un coup d’Etat mené le 30 septembre par le capitaine Ibrahim Traoré, dont l’objectif affiché est de renforcer la lutte anti-djihadiste.

Le réseau d’étudiants cerné

Une belle prise à l’actif des éléments du commissariat des Parcelles-Assainies qui ont porté un gros coup dans le milieu interlope. Selon des sources, les hommes du commissaire Balla Kébé ont démantelé un réseau de trafic intense de haschich, avec l’arrestation de trois étudiants et un boulanger. Bilan de la prise : 180g de haschisch et 6 cornets de chanvre indien. Suite à un renseignement relatif à un trafic intense de haschich dans leur secteur, les policiers du commissariat des Parcelles-Assainies se sont mobilisés vers 4 h du matin pour démanteler le gang.

Bass Thiong représente le Sénégal

Le morceau tant attendu par toute l’Afrique au rythme de la Coupe du monde Quatar-2022 est enfin en gestation. A quelques semaines de la compétition mondiale de football, les plus hautes instances organisatrices de l’événement ont révélé les noms des artistes sélectionnés pour faire faire plaisir aux Africains avec l’hymne international du Mondial-2022. La chanson titrée « On y est » est produite et composée par l’ex-international de football français Guillaume Hoarau et Matheo Techer. Le Sénégal a l’honneur d’être représenté par le chanteur et ambianceur Bass Thiong parmi les artistes africains dont le double disque de platine du Zimbabwe Shingai Shoniwa, Samuel Kamanzi du Congo, Guillaume Hoarau de l’île de la Réunion et Manifest, la superstar ghanéenne.

Mamour Diallo à l’ONAS

Monsieur Mamadou Mamour Diallo, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines est nommé Directeur général de l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), en remplacement de Monsieur Ababacar Mbaye, appelé à d’autres fonctions

Maël Thiam récompensé

Monsieur Maël Thiam, Expert en Marketing et Stratégies, est nommé président du Conseil d’Administration de la Société nationale des Eaux du Sénégal (SONES), en remplacement de Monsieur Mody Sy. L’administrateur de l’Apr aurait ainsi une fonction flexible qui ne l’empêchera pas d’exercer ses activités au sein de la formation politique de Macky.

Séminaire gouvernemental de méthode et d’échanges

Le président Macky Sall a tenu à organiser après la réunion du Conseil des ministres, un séminaire gouvernemental de méthode et d’échanges sur les politiques publiques en vue de la préparation de la session budgétaire et d’une prise en charge en mode « Fast Track » des urgences économiques et sociales. Une sorte de BOM (Bureau organisation et méthode) va peut-être sortir de ses assises. Mais, le Président ne devrait-il pas y penser avant ? Xalass.