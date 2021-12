Koulibaly (aussi) blessé

La loi des séries pour le Sénégal… Alors que l’ailier Krépin Diatta a déjà déclaré forfait pour la CAN 2021 (9 janvier-6 février 2022) et qu’une forte incertitude entoure le cas de l’ailier Ismaïla Sarr, absent pour environ un mois, voilà que le secteur défensif est touché à son tour… et en plein cœur.

Le patron de l’arrière-garde, Kalidou Koulibaly, est en effet sorti sur blessure mercredi à l’occasion du match entre Naples et Sassuolo comptant pour la 15e journée de Serie A (2-2). Le Lion souffre d’une élongation de second degré au biceps fémoral de la cuisse gauche et devra passer 4 à 5 semaines loin des terrains, a révélé Sky Italia.

Le média table sur un retour pour le choc du 6 janvier contre la Juventus Turin, seulement quatre jours avant le premier match du Sénégal à la CAN contre le Zimbabwe. Autant dire que le pays de la Teranga va suivre l’évolution de la blessure de l’ancien Messin de très près…