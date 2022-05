Koungheul : Une jeune élève bat le record des moyennes semestrielles

Ramata Keita, élève en classe de quatrième au CEM Koungheul Commune, s’offre encore le luxe d’occuper la première place dans sa classe à l’issue de l’évaluation du premier semestre de cette année scolaire 2021-2022.

Elle se fait ainsi distinguer avec une moyenne de 19,20 dépassant de loin ses camarades de classe qui malgré les efforts considérables notés chez quelques- uns n’arrivent pas à égaler Ramata pour qui, obtenir une moyenne semestrielle supérieure ou égale à 19 est devenu une routine.

En effet, depuis sa brillante participation à la dictée PGL durant l’année scolaire 2018-2019 alors inscrite en classe de CM2 à l’école élémentaire El Hadji Abdoulaye Camara ( ex. école 3), Ramata épate de plus en plus avec ces grosses notes par lesquelles elle sanctionne, pratiquement, toutes les matières.

Ramata Keita excelle dans toutes les disciplines et son classement à la première place de la phase départementale du concours Miss Mathématiques édition 2022 est une parfaite illustration du principe d’excellence auquel elle aspire et surtout de sa passion pour les disciplines scientifiques d’une manière générale et particulièrement pour les Maths.

Elle finira néanmoins deuxième sur la liste à la phase régionale, se faisant ainsi ravir de la première place par sa camarade du même département, Oumy Willane en l’occurrence, régulièrement inscrite en classe de quatrième cette année au CEM Commune 2 de Koungheul.

Un classement qui ne remet nullement en doute les performances en Maths de la petite au teint noir. Encore moins ce mental de gagnant qui s’affiche sur son long visage de temps en temps illuminé par un large sourire.