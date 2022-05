Kouthia quitte encore la TFM

L’humoriste Kouthia vient de rendre le tablier. L’intéressé lui même l’a annoncé via un post sur les réseaux sociaux, « après 10 ans à la TFM chers fans, je suis dans l’obligation de quitter le Groupe Futurs Médias. Je ne suis pas un animateur mais un artiste libre et indépendant », a-t-il écrit avant d’indexer débute-t-il dans ses propos avant de revenir sur les dessous de son départ. Depuis mes propos envers ces soi-disant Oustaz, il y a une brouille entre Kouthia Show et (…) mais je serai toujours libre et humble. J’assume mes propos. Le soleil brille pour tout le monde. Je ne suis pas un transhumant médiatique, j’ai toujours été fidèle », a écrit l’humoriste.

Articles similaires