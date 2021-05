La Casamance, halte à la désinformation !

La citoyenneté, la vraie, c’est l’information, la mesure, la tolérance, c’est ne pas faire à l’autre symboliquement identifier comme étant la nation ce que nous n’aimerions pas qu’on nous fasse. C’est donc l’amour de la patrie par la retenue, une des grandes marques de notre humanité. Or, aujourd’hui que remarque-t-on surtout, s’agissant de la Casamance ?

Périodiquement comme un calendrier bien établi, bien ordonné, on déverse sur la Casamance des torrents d’informations fausses, nauséabondes, machiavéliques, comme si on voulait quelque part empêcher cette belle région, qui a connu des heures beaucoup plus sombres de se faire, de retrouver son lustre d’antan, sa vrai trajectoire historique qu’elle n’aurait dû jamais perdre.

Pour quelle raison ? Certains, surtout de la presse, persistent dans leurs gesticulations démoniaques contre la Casamance ? Nous dénonçons avec vigueur et rigueur la frénésie de l’activisme de certains surtout autoproclamés experts de la Casamance dans leurs analyses en réalité orientées et fractionniste sur la Casamance

Par rapport aux années de braises, d’énormes pas et de progrès ont été faits dans le processus de la paix. Ceci est un fait indiscutable ! Et dans la gestion de tous processus de paix, il faut un style, il faut de la durée, du temps et surtout de la retenue en comprenant bien la sociologie du milieu

Et c’est là encore une fois qu’apparait la citoyenneté véritable qui est aussi la reconnaissance, l’amour de la patrie, le respect et l’accompagnement des lois et règlements de la nation, de notre nation en devenir.

Aussi mettons tous du plomb dans nos semelles pour éviter d’être le glaive des démons de la division. La Casamance, notre cher Casamance a besoin d’une nouvelle mémoire, d’une nouvelle réflexion. Elle a besoin qu’on la comprenne.