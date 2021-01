La CEDEAO diffère l’Eco

En marge de la conférence des chefs d’Etat, tenue le 23 janvier 2021 en mode virtuel, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) a décidé de suspendre son pacte de convergence sur toute l’année 2021, en raison des dépenses exceptionnelles engagées par les Etats dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en 2020 et des conséquences prévisibles de la deuxième vague. Par ailleurs, la conférence des chefs d’Etat a instruit la Commission de la CEDEAO, en collaboration avec l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO), la Commission de l’UEMOA et la Bceao, de lui soumettre lors de la prochaine session ordinaire un projet de nouveau pacte de convergence et de stabilité macroéconomique, avec comme date de début de la phase de convergence le 1er janvier 2022. D’après financialafrik, ces instances ont été chargées de définir une nouvelle feuille de route pour la monnaie unique, l’Eco, grande victime de la Covid-19