La CPI accuse le chef de milice janjawid de meurtres

De nombreux habitants ont fui vers des villes des régions de Mukjar et Delij, mais “au lieu d’y trouver une protection, les civils ont été rassemblés, arrêtés et détenus”, début 2004, a poursuivi Fatou Bensouda. “Les hommes ont été embarqués à bord de véhicules, emmenés à une courte distance et exécutés de sang-froid. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman__ était présent et a directement participé à ces crimes impitoyables”, selon la procureure générale.

Omar el-Béchir, qui a dirigé le Soudan d’une main de fer pendant trois décennies avant d’être destitué en avril 2019 après des mois de manifestations, est également recherché par la CPI pour génocide. Avant de se livrer, Ali Kosheibavait fui en République centrafricaine en février 2020 lorsque le nouveau gouvernement soudanais a annoncé son intention de coopérer avec les enquêteurs de la CPI.

Le gouvernement soudanais de transition est en pourparlers avec la CPI sur les modalités de procès pour Omar el-Béchir et ses collaborateurs mis en cause dans les exactions au Darfour. Le conflit a éclaté en 2003 lorsque des membres de minorités ethnique ont pris les armes contre le régime de Khartoum, dominé par la majorité arabe. Il a fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés, selon l’ONU.