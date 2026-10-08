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La délégation marocaine opte pour le silence à la sortie de l’audience !

8 octobre 2026 Rewmi.com

 

Après l’audience ouverte ce jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), à Lausanne, dans le dossier de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, les représentants marocains ont choisi de ne pas s’exprimer.

 

Aucune déclaration n’a été faite par la délégation marocaine à sa sortie du Tribunal arbitral du sport. Une attitude qui intervient alors que les deux parties sont tenues à la réserve concernant le contenu des débats examinés par la formation arbitrale.

 

Le TAS doit désormais rendre sa décision dans les prochains jours ou semaines. En attendant, Marocains comme Sénégalais restent donc silencieux sur les éléments discutés lors de cette audience consacrée à la finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal

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