La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) fait l’objet d’une cyber attaque

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) a-t-elle fait l’objet d’une cyber attaque ? Un message circulant sur les réseaux sociaux informe que le ransomware dénommé «Green blood group» a «ajouté deux nouvelles victimes à son portail du Dark web». Parmi elles, figurerait la DAF.

En effet, 139 TB de données biométriques des sénégalais ainsi que des données liées à l’immigration, seraient actuellement chiffrées, c’est-à-dire cryptées en format illisible, et transférées sur le DarkWeb. Pour l’instant, ni le Ministère de l’Intérieur, ni la DAF n’ont réagi. De plus, la page Web officielle de la DAF est actuellement inaccessible.

Pour rappel, la Direction générale des Impôts et Domaines (Dgid) est la dernière entité de l’Etat ayant fait l’objet d’une telle forme d’attaque. Un ransomware est une forme de cyberattaque usant d’un logiciel malveillant qui chiffre les données d’un système informatique et bloque l’accès aux fichiers, exigeant le paiement d’une rançon.