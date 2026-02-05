Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
499552065 9886122774778586 8228273401933122078 n

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) fait l’objet d’une cyber attaque

5 février 2026 Actualité

La Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) a-t-elle fait l’objet d’une cyber attaque ? Un message circulant sur les réseaux sociaux informe que le ransomware dénommé «Green blood group» a «ajouté deux nouvelles victimes à son portail du Dark web». Parmi elles, figurerait la DAF.

En effet, 139 TB de données biométriques des sénégalais ainsi que des données liées à l’immigration, seraient actuellement chiffrées, c’est-à-dire cryptées en format illisible, et transférées sur le DarkWeb. Pour l’instant, ni le Ministère de l’Intérieur, ni la DAF n’ont réagi. De plus, la page Web officielle de la DAF est actuellement inaccessible.


Pour rappel, la Direction générale des Impôts et Domaines (Dgid) est la dernière entité de l’Etat ayant fait l’objet d’une telle forme d’attaque. Un ransomware est une forme de cyberattaque usant d’un logiciel malveillant qui chiffre les données d’un système informatique et bloque l’accès aux fichiers, exigeant le paiement d’une rançon.

Tags

Vérifier aussi

1770237537428

Le marchand ambulant qui incitait les jeunes à des actes d’agression arrêté

La brigade de recherches de Faidherbe, relevant de la compagnie de gendarmerie de Dakar, a …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved