La douane met la main sur 793 comprimés d’ecstasy

Au moment où, à Dakar, se tenait hier la cérémonie d’incinération des drogues, les agents de la douane de Keur Ayib réalisaient une belle saisie d’ecstasy. Selon nos informations, ils ont intercepté 793 comprimés, soit une quantité estimée à 396,5 g. La valeur marchande de cette saisie sur le marché illicite est estimée à 15 860 000 F CFA.

De plus, cette opération a permis l’arrestation du chauffeur qui transportait la drogue. Il répond au nom de S. Sanyang. Face aux hommes du lieutenant Sall, il a été très coopératif et a confié que la drogue provenait de la Gambie et avait pour destination Dakar.

À propos de l’ecstasy

L’ecstasy est une drogue illégale dans tous les pays du monde. Largement répandue depuis quelques années, elle est également connue sous le nom de MDMA. En plus d’être illégale, les consommateurs d’ecstasy s’exposent à une multitude de dangers. Elle est considérée comme une drogue dure, en raison de ses effets sur le cerveau et des risques qu’elle engendre pour la santé. Elle est la seconde drogue la plus consommée parmi les 18-25 ans, après le cannabis et devant la cocaïne. Elle est particulièrement présente dans le monde étudiant.